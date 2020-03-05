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اكتشاف إصابتين جديدتين بكورونا في السنغال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

اكتشاف إصابتين جديدتين بكورونا في السنغال

متابعات_ نيوز

أعلنت السلطات السنغالية، الأربعاء، اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 4 منذ تأكيد أول حالة إصابة يوم الإثنين.

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وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن الحالة الأولى التي تأكدت إصابتها الأربعاء امرأة عمرها 68 عاماً وهي زوجة فرنسي يبلغ من العمر 80 عاماً، من أحد ضواحي باريس، ووصل الزوجان إلى السنغال في 29 فبراير/شباط.

 

وأضافت الوزارة أن الحالة الثانية لامرأة بريطانية تبلغ من العمر 33 عاماً من لندن، وصلت إلى السنغال في 24 فبراير/شباط.

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