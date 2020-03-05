كندا تطالب إيران بالسماح لها بالاطلاع على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

طالبت كندا إيران، الأربعاء، بالسماح لها بالاطلاع على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطها صاروخ إيراني مطلع يناير الماضي، بحسب ما قال وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامبين.



وقال الوزير الكندي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأوكرانية كييف: "نتوقع ونطلب من إيران السماح لنا بالاطلاع على الصندوقين الأسودين دون أي تأخير".

وأكد أن أكثر من 30 يوما مرت على إسقاط الطائرة ومقتل جميع ركابها الـ176، وأن إيران "تقوض القانون الدولي" إذا اختارت الاحتفاظ بالصندوقين.

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وأضاف: "لدينا أسئلة ونتوقع من إيران تقديم إجابات.. ونأمل أن تختار إيران الشفافية".

وتحطمت طائرة البوينج 737 التابعة للخطوط الأوكرانية الدولية عقب إقلاعها من مطار طهران في الثامن من يناير/ كانون الثاني.

وبعد ذلك بأيام أقرت إيران بأنها أسقطت الطائرة خطأ خلال مواجهة مع الولايات المتحدة أطلقت خلالها إيران صواريخ على القوات الأمريكية في العراق ردا على مقتل قائد مليشيا فيلق القدس قاسم سليماني.

وطالبت أوكرانيا وكندا طهران مرارا بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة لكييف أو باريس، إلا أنهما لا يزالان في إيران.