القنصلية المصرية توجه رسالة عاجلة لأبناء الجالية في ميلانو الإيطالية بسبب انتشار كورونا







وجهت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بمدينة ميلانو الإيطالية خطابًا عاجلاً للجالية المصرية فى بميلانو، فى ظل انتشار فيروس كورونا فى عدد من المناطق فى إيطاليا تطالبهم فيها بعدم التواجد في الأماكن العامة خوفا من الإصابة بالفيروس.

وقالت القنصلية العامة بميلانو فى خطابها: "بالإشارة إلى انتشار فيروس كورونا فى عدد من المناطق فى شمال إيطاليا نناشد كافة المواطنين المصريين فى شمال إيطاليا سواء المقيمين أو الزائرين اتخاذ أقصى درجات الحذر للوقاية من الفيروس، وعدم التواجد فى المناطق التى ينتشر بها".

كما ناشدت القنصلية أبناء الجالية، اتباع التعليمات والإجراءات التى تصدرها الحكومة الإيطالية للتعامل مع هذه الأزمة، والدخول على موقع الوزارة (http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus) لمزيد من المعلومات.

ودعت القنصلية المواطنين عند الحاجة للمساعدة، التواصل الفورى عبر أى من الوسائل التالية: تليفون الطوارئ: 3890048448، وصفحة Facebook: "القنصلية العامة لمصر فى ميلانو"، بريد إلكترونى: [email protected]

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وكانت الحكومة الإيطالية، قررت إغلاق المدارس والجامعات وألغت بعض مباريات كرة القدم والبعض الأخر يلعب بدون جماهير نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وتوقعت بيانات صدرت خسارة قطاع السياحة فى إيطاليا لحوالى 7.4 مليار يورو فى الفترة ما بين مطلع مارس الجارى إلى 31 مايو المقبل بسبب تفشى عدوى كورونا فيروس المستجد فى البلاد، وفقا لصحيفة "فارو دى روما" الإيطالية.

وذكرت فيدرالية القطاع التجارى - السياحى الإيطالى، أن البلاد ستفقد أكثر من 31.5 مليون سائح فى هذه الفترة فى ضوء التطورات الأخيرة لوتيرة تفشى الفيروس، وقال رئيس الفيدرالية، لوكا باتانيه "الوضع مأساوى بالنسبة للقطاع بأكمله ولسوء الحظ، نحن ندفع ثمن التهويل الإعلامى للفيروس وهو أكثر فتكاً من الفيروس نفسه".

وتعتبر إيطاليا الوجهة الثالثة للسياح فى دول الاتحاد الأوروبى، بعد إسبانيا وفرنسا، ويشكل قطاع السياحة 5% من الناتج المحلى الإجمالى، ما يعادل 90 مليار يورو، ويوظف بشكل مباشر أو غير مباشر حوالى 3.5 مليون شخص.

وأعلنت السلطات الإيطالية، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2263 شخصًا، والوفيات إلى 79 حالة، فى حين تعافى 160 من المرضى، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية. وقال رئيس هيئة الدفاع المدنى، المفوض الحكومى لطوارئ فيروس كورونا، أنجيلو بوريللى فى المؤتمر الصحفى اليومى أن 1034 شخصًا من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 229 فى العناية المركزة.