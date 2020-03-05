ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 5766

ارتفعت حصيلة الإصابات ب​فيروس كورونا​ في ​كوريا الجنوبية​ إلى 5766 والوفيات إلى 35 حالة. يذكر ان كوريا الجنوبية ألغت عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية بسبب انتشار الفيروس، كما مددت العطلات المدرسية 3 أسابيع على مستوى البلاد. واقترحت الحكومة ميزانية إضافية بقيمة 11، 7 تريليون وون (9.9 مليار دولار) الأربعاء للتصدي للفيروس، وتحسين أنظمة الوقاية من الأمراض الجرثومية. وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.

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