أعضاء بالكونغرس الأميركي يطالبون الناتو بتقديم دعم جوي لتركيا بإدلب

طالب عدد من النواب ب​الكونغرس الأميركي​ ​حلف شمال الأطلسي​ "ناتو" بتقديم الدعم الجوي ل​تركيا​ في ​محافظة إدلب​، شمال غربي ​سوريا​.

السيناتور الجمهوري، ​ماركو روبيو​، قال في تصريح له، "يجب أن تسحب ​روسيا​ قوات نظام ​بشار الأسد​ المحيطة بنقاط المراقبة في إدلب، ويجب أن يقدم ​الناتو​ دعماً جوياً لتركيا، واستخباراتيًا وماديًا للمؤسسات الإغاثية المعنية ب​اللاجئين السوريين​".

وأعرب السيناتور الأميركي عن استنكاره لروسيا ونظام الأسد، جرّاء الهجمات التي تشنها قوات الأخير بإدلب، مشيرًا إلى أن الأوضاع بتلك المحاظة تتفاقم وتزداد سوءًا مع مرور الوقت.

في سياق متصل، طالب بنفس المطالب، الجمهوري آدم كينزنجر، والديمقراطي براندون بويل عضوا ​مجلس النواب​، في مقال مشترك نشرته محطة "​فوكس نيوز​" الأميركية. العضوان طلبا روسيا والأسد بوقف الهجمات التي يتم شنها على إدلب.

وكان السيناتور الجمهوري ​ليندسي غراهام​، قد نشر الأسبوع الماضي بياناً على موقعه الإلكتروني، قال فيه إن "العالم يتابع في صمت تدمير الأسد، وروسيا و​إيران​ لإدلب".

وتابع قائلا "لقد آن الآوان لإعلان ​المجتمع الدولي​ منطقة حظر جوي بإدلب من أجل إنقاذ آلاف الأبرياء من الذكور، ولإناث و​الأطفال​ من موت مرعب".

