تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

أعلن المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض في تايلاند، سووانتشاي واتخاناينغتشارين، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل بذلك مجموع الحالات المرضية إلى 47 منذ شهر كانون الثاني.
وتشمل الحالات الجديدة رجلا إيطاليا يبلغ من العمر 29 عاما وصل إلى تايلاند في 1 آذار، وتم تشخيص إصابته بمرض "كوفيد-19" في مستشفى بمحافظة تشونبوري في 2 آذار.
أما الحالة الثانية فهي عاملة مكتب تايلاندية تبلغ من العمر 42 عامًا عادت من إيطاليا في 2 آذار، وتم تشخيص إصابتها بالفيروس في 3 آذار في مستشفى تشونبوري. والشخص المصاب الثالث هو طالب صيني يبلغ من العمر 22 عاما، تم كشف أعراض المرض لديه في مطار بانكوك أثناء سفره من إيران إلى الصين. أما الحالة الرابعة هي طالب تايلاندي يبلغ من العمر 20 عاما وصل من إيران يوم 27 شباط، وتم تشخيص إصابته بالفيروس في محافظة ناخون سي تاممارات الجنوبية في 2 آذار.
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