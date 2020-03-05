يعقوب: مافيا الفساد التي نهبت البلد يتولى ازلامها سرقة اموال الناس

شدد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ان مافيا الفساد التي نهبت البلد وافقرت الشعب وهربت اموالها الى الخارج لم تشبع بل يتولى ازلامها سرقة اموال الناس من خلال تصريف الشيكات البنكية واعطائهم اوراق نقدية بخصم يتجاوز 30 بالمئة". وسأل "من يعطيهم الكاش وهل ان مصرف لبنان شريك؟ ما سر الارقام التي طلبها حسان دياب ولم يعطها له رياض سلامة؟".
كما سأل "هل ان الفرج هو صدام المصارف مع اهل السياسة وانفكاك التحالف التاريخي؟ الفضيحة قادمة لا محالة!".
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