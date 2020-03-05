"كورونا" يضرب التعليم وكرة القدم في إيطاليا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty سيدة ترتدي كمامة واقية خارج المدرج الروماني في روما

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات سوف يستمر حتى منتصف مارس الجاري، في أحدث جهود لاحتواء أسوأ انتشار لفيروس "كورونا" في أوروبا.

وأغلقت الحكومة المدارس والكليات في المناطق الأكثر تضررا في شمال البلاد قبل نحو 10 أيام، وفرضت حجرا صحيا على عدة بلدات في بؤرة التفشي.

وأصبحت إيطاليا بؤرة فيروس كورونا في أوروبا، إذ توفي فيها 79 شخصا وأصيب 2502 آخرين.

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مباريات بلا جمهور

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وفي السياق ذاته، قال وزير الرياضة فنتشنزو سبادافورا، إن الحكومة ستقرر على الأرجح إقامة كل مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم خلف أبواب مغلقة، لتجنب انتشار الفيروس في البلاد.

وأبلغ سبادافورا الصحفيين ردا على سؤال حول تفكير الحكومة في منع الجماهير من حضور المباريات: "نحن في طريقنا لاتخاذ هذا القرار"، وفق "رويترز".

وألغت الحكومة الإيطالية الشهر الماضي المنافسات الرياضية في المناطق الأكثر تضررا من الفيروس شمال البلاد، وتأجلت حتى الآن عشر مباريات بدوري الدرجة الأولى.

لكن مع انتشار العدوى يفكر الوزراء في اتخاذ إجراءات جديدة للتصدي للفيروس.