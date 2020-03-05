حدث ليلاً| تفاصيل آخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف آخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء تحاليل لـ 1904 حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) بمصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى الأربعاء.

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الحكومة تنفي اكتشاف حالات جديدة مُصابة بفيروس كورونا

نفى مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن اكتشاف العديد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بمصر.

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الإبراشي: إعدام عشماوي يطفئ النار في صدور الشهداء

علَّق الإعلامي وائل الإبراشي، على تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، قائلًا: "أهالي الشهداء بيناموا وفي رؤوسهم جميعًا تساؤل إمتي هييجي القصاص العادل؟".

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المتحدث باسم الري: يجب علي إثيوبيا احترام المادة الخامسة من إعلان المبادئ

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المادةالخامسة من إعلان المبادئ تفرض علي إثيوبيا عدم التخزين الا بموافقة مصر، مشيرا إلي ضرورة احترام المعاهدات الدولية

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"غير مرخصة ولا تتفاعل مع الطلاب".. برلماني منتقدًا مواقع التدريس الـ"أون لاين"

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن محرك البحث "جوجل" يوفر كل المعلومات بشكل علمي وموثق إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن المعلومات الموجودة عبر الإنترنت والسوشيال ميديا لزيادة المعارف وليست معلومات من أجل دخول الامتحان والحصول على الدرجات.

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"وعدت فأوفيت"..والد شهيد "الواحات" مخاطبًا السيسي عقب إعدام عشماوي- فيديو

علَّق صلاح عفيفي، والد الشهيد الرائد عمرو صلاح شهيد حادث الواحات، على تنفيذ الجهات المسؤولة اليوم حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي.

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وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفض التدخل الخارجي في ليبيا

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، مجددًا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض التدخل الخارجي.

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الكرملين: بوتين محمي من فيروس كورونا

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بحماية من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وإنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية الممكنة.

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المسماري: الجيش الليبي قتل 35 إرهابيًا سوريًا وأسقط 6 طائرات مسيرة

أفاد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، بمقتل 35 إرهابيًا سوريًا من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخلاف الجرحي ومن سقطوا تحت الأنقاض، في ضربة واحدة بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.

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سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف القنيطرة الجنوبي الغربي

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) ليل الأربعاء/الخميس بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ"عدوان إسرائيلي بالصواريخ" على ريف القنيطرة الجنوبي الغربي.

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انسحاب الشرطة العسكرية الروسية من مدنية سراقب السورية

زعم القائد العسكري في ما يسمى بالجيش السوري الحر، العميد فاتح حسون، أن الشرطة العسكرية الروسية انسحبت من محيط مدينة سراقب في ريف أدلب الشرقي.

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كاليفورنيا الأمريكية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

ارتفعت حصيلة حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، إلى 11 حالة وفاة، الأربعاء، بعدما سجلت ولاية كاليفورنيا أول حالة وفاة بها.

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