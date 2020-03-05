أيسلندا تعلن تسجيل 10 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ريكيافيك - (د ب أ): أعلنت السلطات الصحية في أيسلندا تسجيل 10 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، ليرتفع إجمالي الحالات الحاملة للفيروس إلى 26 شخصا. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية صباح اليوم الخميس أن جميع المصابين الجدد عائدون من شمال إيطاليا والنمسا. وتم توجيه هؤلاء الأشخاص إلى البقاء في الحجر الصحي. وأشار بيان إلكتروني للسلطات الصحية إلى أن هناك نحو 380 يخضعون حاليا للحجر الصحي في أيسلندا.

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