أستراليا تسجل ثاني حالة وفاة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا - (د ب أ):

أعلنت أستراليا تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الخميس.

وذكرت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز أن امرأة /95 عاما/ توفيت ليل الأربعاء/الخميس عقب مخالطتها عاملا مصابا بالفيروس في أحد دور رعاية كبار السن.

وأضافت السلطات أن نتائج اختبارات أجريت لاثنين آخرين من نزلاء هذه الدار جاءت إيجابية ، بينما تم وضع باقي نزلاء الدار في عزل.

يشار إلى أن هناك حاليا ما إجماليه 50 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء أستراليا.