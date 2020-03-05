شكرا لقرائتكم خبر عن كاليفورنيا... لمواجهة كورونا تعلن حالة الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم حالة الطوارئ من أجل التصدي لانتشار فيروس كورونا، حيث سجلت الولاية 53 حالة إصابة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نيوسوم القول إن ذلك الإعلان يسمح للولاية بتخفيف اللوائح بالشكل الذي يتناسب مع تلك الجهود. ومن المقرر أن تتلقى الولاية 37 مليون دولار في شكل منح طارئة من حزمة إنفاق تقدر بـ 8 مليارات دولار يتم تمريرها حاليا عبر الكونجرس.

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