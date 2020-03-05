الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين لمعتقليْن قرب رام الله

هدم ​الجيش الإسرائيلي​ منزلا، وجدران منزل آخر، يعودان لمعتقليْن فلسطينيين، بالقرب من مدينة ​رام الله​ وسط ​الضفة الغربية​ المحتلة. وقال شهود عيان لوكالة ​الأناضول​، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة بيرزيت شمالي رام الله، برفقة ​جرافة​ عسكرية وهدمت منزل المعتقل يزن مغامس، بشكل كامل. وفي ​حي الطيرة​، غربي رام الله، داهمت قوة عسكرية، منزل المعتقل وليد حناتشة، وهدمت جدران شقة سكينة يملكها المعتقل بواسطة معدات يدوية. واندلعت مواجهات في حي الطيرة وبلدة بيزيت بين عشرات الشبان و​القوات الإسرائيلية​، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل ​الغاز​ المسيل للدموع. وتتهم إسرائيل مغامس وحناتشة، بتنفيذ عملية ​إطلاق نار​ غربي رام الله قتل فيها مستوطن إسرائيلي وأصيب آخران بجراح، العام الماضي.

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