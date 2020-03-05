هادي أبو الحسن: ندعم الموقف الداعي إلى اعادة جدولة الدين

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ ان "الكتلة تدعم الموقف الداعي إلى التفاوض والاتفاق على إعادة جدولة الدين"، مشيراً في الوقت عينه إلى أن الكتلة ستصدر موقفها بشأن دفع سندات اليوروبند في وقت لاحق.

وأوضح في حديث صحافي انه "في اجتماع النواب مع رئيس البرلمان نبيه بري الكلام كان واضحاً وصريحاً حول القضية التي تشغل ​لبنان​ اليوم بمسؤوليه والرأي العام، وأن خيار لبنان ليس عدم الدفع، إنما القيام بهذه الخطوة من شأنه أن يرتّب على ​الدولة​ تداعيات كثيرة، أهمها شحّ السيولة وعدم ضمان تأمين المواد الأولية".

وأضاف "نترك المهمة للحكومة لاستكمال مناقشاتها بهذا الشأن واتخاذ القرار بما يحفظ مصداقية لبنان، وسنعلن عن موقفنا الرسمي بعد اجتماع للكتلة النيابية"، لافتا إلى انه "لم نعط الثقة للحكومة، لكن موقعنا الوطني يحتّم علينا اتخاذ القرار المسؤول، وهو ضرورة التضامن لمواجهة المخاطر وإعطاء فرصة للحكومة بعيداً عن العرقلة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، مع تأييدنا إجراءات (​صندوق النقد الدولي​)، ورفض الاقتطاع من ودائع الناس والذهاب باتجاه الإصلاحات الجدية والحاسمة، وعلى رأسها أزمة ​الكهرباء​".