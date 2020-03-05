مصادر الشرق الاوسط: رفض بري لدفع السندات ينطلق من مواقف معظم الكتل

أوضحت مصادر مشاركة في اجتماع الاربعاء النيابي أن كلام رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بأن المجلس يرفض دفع السندات ينطلق من مواقف معظم ​الكتل النيابية​، على اختلاف توجهاتها السياسية التي تدعم خيار عدم الدفع.

ولفتت في حدبث لـ"الشرق الأوسط" إلى ان "دعوة بري الجميع لدعم ​الحكومة​ في خيارها يعود لقناعته بأن الخلافات السياسية والسجالات طالما انعكست سلباً على كل المجالات في ​لبنان​، وبالتالي أي أزمة وطنية تتطلب مقاربتها بإجماع وموقف موحد لمواجهتها وقطع الطريق أمام أي تداعيات، مع تأكيده على أن المرحلة لا تحتمل المناكفات السياسي".

ولفتت المصادر إلى أنه خلال البحث في الاجتماع النيابي أمس كان شبه إجماع على أهمية اتخاذ القرار الأقل ضرراً وسوءاً بالنسبة إلى دفع استحقاق (اليوروبند)، وذلك بما يحمي ودائع المواطنين، ولا سيما المودعين الصغار، كما على ​المصارف​ التي اشترت السندات أن تتحمل المسؤولية».

