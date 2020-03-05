ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد بالصين إلى 3012 قتيلا

أعلنت ​السلطات الصينية​ ارتفاع حصيلة الوفيات ب​فيروس كورونا​ المستجد داخل البلاد إلى 3012 بعد تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و409 حالة.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول الماضي، ​منظمة الصحة العالمية​ عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، في جميع المناطق التي ينتشر بها الفيروس في العالم 93.455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3.198 حالة.