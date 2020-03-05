اللوبي الإسرائيلي بواشنطن يعترف بأن مجموعة من المشاركين بمؤتمره السنوي ربما تعرضوا لفيروس كورونا

اعترف منظمون ل​مؤتمر​ ​اللوبي الإسرائيلي​ في ​واشنطن​ أن المشاركين قد يكونوا على ​اتصال​ ب​فيروس كورونا​.

وقالت بيتسي بيرنز كورون، رئيسة لجنة الشؤون العامة الأميركية- الإسرائيلية، في مذكرة للمشاركين في المؤتمر السنوي إن بعض الحاضرين من فرع اللجنة في ​نيويورك​ ربما كانوا على اتصال قبل المؤتمر مع شخص أصيب بفيروس كورونا.

وأفادت صحف أميركية أن الشخص الذي اصيب بفيروس كورونا لم يحضر المؤتمر، ولكن تم اضافة جميع من كان على اتصال معهم إلى قائمة الحجر الصحي.

وقد شارك ما لايقل عن 18 الفاً من انصار اللوبي في المؤتمر، بما في ذلك شخصيات أميركية بارزة من بينها وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ وعمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ.

ووضعت ​وزارة الصحة​ التابعة للحكومة الإسرائيلية مبادئ توجيهية جديدة بشأن فيروس كورونا، وعلى وجه التحديد، للعائدين من "مؤتمرات دولية في الخارج"، وقالت بإنه يجب على كل من حضر هذه المؤتمرات، وخاصة مؤتمر واشنطن، العزلة المنزلية لمدة 14 يوماً.