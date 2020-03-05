شكرا لقرائتكم خبر عن كاليفورنيا تعلن "حالة الطوارئ" بعد ارتفاع حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وجاء القرار بعد أن أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسم صباح الأربعاء، عن وفاة مريض بهذا الفيروس في مقاطعة بلايسر قرب ساكرامنتو، وهي أول وفاة تسجّل خارج ولاية واشنطن التي أعلن عن وفاة عشرة أشخاص فيها.
وقال حاكم ولاية كاليفورنيا في بيان صحفي:" إن كاليفورنيا تعمل مع السلطات الفيدرالية من أجل تقفي أثر الأشخاص المحتمل أنهم أصيبوا بهدف معالجتهم وحماية الصحة العامة".
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