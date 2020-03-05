حاكم كاليفورنيا يعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي كورونا

أعلن حاكم ولاية ​كاليفورنيا​ الأميركية غافن نيوسوم ​حالة الطوارئ​ في الولاية بسبب تفشي ​فيروس كورونا​، وذلك بعد تأكيد 53 حالة إصابة.

ولفت حاكم كاليفورنيا في بيان إلى انه "توظف ولاية كاليفورنيا جميع مستويات الخدمات الحكومية للمساعدة في تحديد ال​حالات​ ووقف انتشار الفيروس". وأضاف: "سوف يساعد إعلان الطوارئ في الولاية على إعداد مجتمعاتنا ونظام الرعاية الصحية لدينا بشكل أكبر في حالة انتشاره على نطاق أوسع".

يأتي الإعلان مع ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وإعلان مسؤولو ​الصحة​ عن أول حالة وفاة في الولاية.