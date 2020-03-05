شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ماجد طوبيا يطالب بزيادة أعداد مدارس التمريض لسد العجز فى المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء مدارس التمريض بالمستشفيات لسد العجز في أعداد هيئة التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتحسين المنظومة الصحية، وترجمة اهتمامات القيادة السياسية بهذا القطاع الحيوي الذي يشغل قطاع عريض جدًا من المجتمع المصري على أرض الواقع في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، خاصة في القرى والمراكز التي تعانى من العجز الصارخ.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية تعانى من عجز كبير في هيئة التمريض، ما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث يعتبر التمريض عنصرا فعالا ومهما وحيويا في المنظومة الصحية، ولابد من سد العجز في هذا الصدد، لضمان جودة الخدمة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.

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وطالب عضو البرلمان، بحصر نسبة العجز على مستوى الجمهورية في أعداد هيئة التمريض، ووضع رؤية وتصوير لحل هذه الأزمة، على أن يكون محور التوسع في إنشاء مدارس التمريض من أبرز هذه النقاط، وضرورة أن يكون هناك عدالة في توزيعها الجغرافي حتى لا تتأثر منطقة دون الأخرى في هذا الأمر.

ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.

ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.