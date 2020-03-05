محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:
كشف الدكتورعباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، الانتهاء من الكارت الذكي للفلاح ، حيث بلغ الانتهاء من 5ملايين و100ألف كارت علي أن ينتهي المتبقي 400ألف كارت بسب المراجعة الدقيقة وإدخال محافظتين جدد.
وقال الشناوي، لمصراوي، أنه بمجرد الانتهاء من المرحلة الثالثة ستتبقى 15 محافظة سيتم تقسيمها على المرحلتين الرابعة والخامسة، لافتاً إلي الانتهاء من طباعة الاستمارات الورقية الفارغة وتم توزيعها على المحافظات وتحولها إلكترونية عبر وزارة الإنتاج الحربى الجهة المنوط بها إدخال البيانات على لوحة التحكم السيستم".
وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون الزراعية، إن الايام القليلة القادمة سوف تشهد تطبيق الكارت الذكي بمحافظتي "البحيرة والشرقية"، مضيفاً: أن المرحلة الرابعة هي التاكد من تفعيل الكارت بـ15 محافظة وضمان عدم وجود مشكلات.
وأضاف يوسف، لمصراوي، أن المراحل الثلاثة انتهت وحالياً في المرحلة قبل النهائية، لافتا إلي أن بعض المحافظات صرفت السماد يدوي بسب تأخر تسليم الكارت إلا أن التطبيق الجديد سوف يكون مع مطلع الموسم الصيفي.
وأشاررئيس مديريات الزراعية، إلي أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بسرعة الانتهاء من استخراج الكارت الذكي للفلاحين.
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة تطلق الكارت الذكي بمحافظتين جدد ..والانتهاء من 5ملايين و100ألف كارت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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