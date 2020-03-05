محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المادةالخامسة من إعلان المبادئ تفرض علي إثيوبيا عدم التخزين الا بموافقة مصر، مشيرا إلي ضرورة احترام المعاهدات الدولية
وأضاف السباعي، لمصراوي، أن المادة الخامسة الموقعة في دسمبر 2015 هي المرجع الرئيسي لحل النزاع، معربا عن اسفه من الموقف الاثيوبي وحديثه حول الملء بشكل منفرد.
وتابع: ردود الافعال الاثيوبية لا تتناسب مع موقف مصر الذي يتعامل بحسن النية، لافتا إلي ان سدد النهضة يولد 33%فقط وهو مخصص للتصدير.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الري إلي ضرورة عودة الجانب الاثيوبي إلي طاولة المفاوضات، مضيفا أن مصر قدمت كل السبل المتاحة لإنجاح المفوضات والوصول لاتفاق يضمن التنمية لاثيوبيا ويحافظ علي حقوق مصر المائية.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الري: يجب علي إثيوبيا احترام المادة الخامسة من إعلان المبادئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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