إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، والمجمع العلمي المصري، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.