العراق: يجب تكليف شخصية مستقلة للحكومة

دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، أمس، الرئيس العراقي برهم صالح إلى تكليف شخصية مستقلة وقوية لرئاسة الحكومة خلال 15 يوما. طالب العبادي في بيان صحفي بضرورة تشكيل حكومة مصغرة لإدارة المرحلة الانتقالية على ألا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسلمها المسؤولية، مهام الحكومة الأساسية هي إجراء انتخابات مبكرة نزيهة بتاريخ أقصاه 31/12/2020، وضبط الأمن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الأمن إلى العدالة، وحياد القرار الوطني.



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