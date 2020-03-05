أمريكا تلوح بعقوبات على مهددي السلام في ليبيا

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أمس، أنها ستعمل مع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، لضمان التنفيذ الكامل للأمر التنفيذي رقم 13726 الصادر عن الولايات المتحدة، والذي يسمح بفرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا. وأوضحت السفارة الأمريكية في تغريدة على صفحتها أن القائم بالأعمال بالنيابة جوشوا هاريس، التقى مع باشاغا، لتأكيد دعم الولايات المتحدة لجميع الجهود الليبية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار والالتقاء في حوار سلمي، مؤكداً أن السفارة ستعمل مع الوزير باشاغا لضمان التنفيذ الكامل للأمر التنفيذي الأمريكي 13726، الذي يسمح بفرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

دعم الجامعة

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، تطورات الوضع في ليبيا والجهود العربية والدولية المبذولة لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. وجدد أبو الغيط التزام الجامعة بمواصلة جهودها لدعم التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار ومرافقة الأطراف الليبية في مسارات الحوار الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة بغية الوصول إلى تسوية شاملة ووطنية خالصة للوضع في البلاد.

فرنسا تدعم

على الصعيد نفسه، نوهت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، بالجهود التي بذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، من أجل جمع الفرقاء الليبيين، مؤكدة دعم باريس لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا. وثمنت الناطقة باسم وزارة الخارجية آنييس فون دير مول، جهود سلامة من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار وإطلاق الحوار السياسي بين الأفرقاء الليبيين تحت راية الأمم المتحدة، داعيةً كل الأفرقاء للعمل لصالح التوصل لوقف لإطلاق النار والسيطرة على الموارد وحسن إدارتها وبدء حوار سياسي تمثيلي وجامع.