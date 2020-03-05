سلطان عمان يبحث العلاقات الثنائية مع خالد بن سلمان

استقبل جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان سلطنة عُمان، في مسقط أمس، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عُمان. ونقل الأمير خالد بن سلمان -خلال الاستقبال- تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، إلى جلالة سلطان عمان.

استعراض

جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية، التي تجمع المملكة العربية السعودية بسلطنة عمان، وبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين بمسقط عيد محمد الثقفي، والوفد الرسمي المرافق لنائب وزير الدفاع. كما حضره من الجانب العماني وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي.

مأدبة غداء

أقام الفريق الأول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، مأدبة غداء على شرف نائب وزير الدفاع ‏والوفد الرسمي المرافق لسموه الكريم. ‏وكان الأمير خالد بن سلمان، وصل إلى سلطنة عمان في وقت سابق، صباح أمس، وكان في استقباله وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد البحري الركن عبدالله الشدي، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين. هذا وقد غادر سمو نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له، مساء أمس، سلطنة عمان عائدا إلى المملكة، وكان في وداع سموه عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.