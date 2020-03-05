الـPPS يرحب بسعي الحركة الجمعوية الأمازيغية الانخراط في العمل السياسي

ثمن حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ صدر اليوم الأربعاء، خلاصات ونتائج لقاء أجرته قيادةُ الحزب يوم أمس، مع لجنة الإشراف عن جبهة العمل السياسي الأمازيغي.

وقال البلاغ الصاطر عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، إنه يرحب بسعي الحركة الجمعوية الأمازيغية، “نحو الانخراط في العمل السياسي”، وقال إنه “يتمنى لها كامل التوفيق، في مساعيها النبيلة ومبادراتها الجادة”.

واستحضر المكتب السياسي، بحسب البلاغ، “المواقف التاريخية والمبدئية لحزب التقدم والاشتراكية ودفاعه المستمر عن المكون الحضاري الأمازيغي لبلادنا، مضيفا أنه، “يؤكد على أن النضال من أجل النهوض بالمسألة الأمازيغية، يندرج ضمن إطار المعركة من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية والسعي نحو التفعيل السليم للدستور”.