ثمن حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ صدر اليوم الأربعاء، خلاصات ونتائج لقاء أجرته قيادةُ الحزب يوم أمس، مع لجنة الإشراف عن جبهة العمل السياسي الأمازيغي.
وقال البلاغ الصاطر عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، إنه يرحب بسعي الحركة الجمعوية الأمازيغية، “نحو الانخراط في العمل السياسي”، وقال إنه “يتمنى لها كامل التوفيق، في مساعيها النبيلة ومبادراتها الجادة”.
واستحضر المكتب السياسي، بحسب البلاغ، “المواقف التاريخية والمبدئية لحزب التقدم والاشتراكية ودفاعه المستمر عن المكون الحضاري الأمازيغي لبلادنا، مضيفا أنه، “يؤكد على أن النضال من أجل النهوض بالمسألة الأمازيغية، يندرج ضمن إطار المعركة من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية والسعي نحو التفعيل السليم للدستور”.
كانت هذه تفاصيل خبر الـPPS يرحب بسعي الحركة الجمعوية الأمازيغية الانخراط في العمل السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.