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الدفاعات السورية تتصدى لهجوم في سماء حمص الخميس 5 مارس 2020 تصدت الدفاعات الجوية السورية، في الساعات الأولى من صباح الخميس، لغارة صواريخ على ريف القنيطرة الجنوبي الغربي في مدينة حمص.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن العدوان شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفة أن الغارة تمت من فوق الأجواء اللبنانية ومن فوق هضبة الجولان السورية المحتلة. Advertisements والشهر الماضي، تصدى الجيش السوري لعدة هجمات على سماء محيط مدينة اللاذقية، بحسب ما أعلن التلفزيون المحلي السوري وقتها. كما تصدى لصواريخ إسرائيلية معادية مقبلة من الجولان المحتل تم رصدها في سماء دمشق ومحيطها.

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