شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعتزم إنفاق 8 مليارات دولار لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

يعتزم الكونجرس الأمريكي للتصويت على مشروع قانون إنفاق بقيمة 3ر8 مليار دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في جهود يبذلها الحزبان الجمهوري والديمقراطي، حسبما أفاد أعضاء بمجلس النواب.

وقالت نيتا لوي رئيسة لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب الأمريكي التي طرحت الإجراء على المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون: "لابد أن نسن هذا القانون سريعا، هناك أرواح على المحك".

وأبدى الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي دعمهم لإنفاق مليارات الدولارات في إطار هذه الجهود.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن المبلغ قد يكون أقرب إلى ثمانية مليارات وما زالت المفاوضات قائمة. ومن المتوقع أن يتم إصدار التشريع خلال الأيام المقبلة.

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ومن المقرر تخصيص ثلاثة مليارات دولار لتطوير أدوية وأمصال، بينما سيتم تخصيص 2ر2 مليار دولار للوقاية والاستعدادات والاستجابة.

وأعرب الرئيس دونالد ترامب عن دعمه لما سيقره الكونجرس باعتباره مناسبا أيا كان.

يشار إلى أن أمريكا سجلت أكثر من 100 حالة إصابة بفيروس كوفيد - 19، وما لايقل عن 10 حالات وفاة.