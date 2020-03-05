يوفنتوس يضع خطة جديدة لضم إيكاردي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي أبدى رغبته في التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ماورو إيكاردي.

ويلعب إيكاردي حاليًا في صفوف باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة من إنتر ميلان، مع وجود بند بأحقية إدارة ناصر الخليفي، في شراء عقد اللاعب مقابل 70 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن يوفنتوس لا يزال يدرس إمكانية عقد صفقة تبادلية مع باريس في الصيف المقبل، لإقناعه بالتخلي عن إيكاردي.

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وأشارت إلى أن يوفنتوس سيقدم على هذا التحرك، إذا قرر النادي الفرنسي تفعيل بند الشراء خلال الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن يوفنتوس يبحث إمكانية نقل نجمه البوسني ميراليم بيانيتش إلى باريس، مقابل ضم إيكاردي.

يذكر أن بعض التقارير الإيطالية سبق أن زعمت رغبة يوفنتوس في إدخال باولو ديبالا في الصفقة التبادلية مع سان جيرمان.