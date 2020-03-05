شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 31 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع إلى 3012 حالة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الصين 31 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3012 . ونقلت وكالة بلومبرج عن السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الخميس أنه تم أيضا تسجيل 139 إصابة جديدة ، لترتفع حصيلة الأشخاص الحاملين للفيروس إلى 80409 .

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