شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة اللاجئين.. برميل بارود جاهز للانفجار في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبرز موقع معهد «غيتستون انستتيوت» المعارضة القوية لليونانيين لخطة الحكومة في بناء مخيمات جديدة للمهاجرين في 5 جزر ببحر إيجة، موضحًا أن السكان المحليين يخشون من أن تلك المنشآت سوف تشجع المزيد من الهجرة الجماعية من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وبحسب مقال لـ «سورين كيرن»، الزميل البارز بالمعهد، فإن هذه المعارضة تأتي بينما تشكل أزمة اللاجئين بالبلاد برميل بارود جاهزًا للانفجار.

وأوضح الكاتب: «تقول الحكومة إن المخيمات الجديدة، التي من المتوقع أن يتم تشغيلها بحلول يوليو 2020، ضرورية للتخفيف من الاكتظاظ في المواقع الأخرى التي كانت محور انتقادات دولية، لكن السكان المحليين يقولون إنه ينبغي نقل المهاجرين إلى البر الرئيسي للبلاد».

» مخيم المهاجرين

وأضاف كاتب المقال: «في 25 فبراير، منع أكثر من 500 من عمال البناء من الوصول إلى موقع مخيم المهاجرين الجديد المقترح في كارافا مانتامادو في ليسبوس. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الحشود».

وأكد وقوع صدامات مماثلة في خيوس، وهي جزيرة يونانية كبيرة تقع على بُعد أقل من 20 كيلومترًا من تركيا، حيث يغادر عشرات الآلاف من المهاجرين كل عام على أمل الوصول في نهاية المطاف إلى أوروبا.

ونوّه إلى أن الموقع الجديد في ليسبوس، سيكون عبارة عن مخيم مغلق سيسمح بالتحكم في الوصول، وسيحل محل المخيم المفتوح الحالي في موريا.

وأشار إلى أن المخيمات المغلقة ستسمح للمهاجرين بالخروج خلال النهار، ولكن ستغلق ليلًا، بهدف التحكم في تحركاتهم ومنعهم من الفرار إلى البر الرئيسي للبلاد.

ومضى يقول: «بالإضافة إلى ليسبوس، تخطط السلطات اليونانية لبناء منشآت مغلقة في جزر خيوس وكوس وليروس وساموس، وكلها جزر قريبة من تركيا».

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» سياسة الاحتواء

«في عام 2016، طبّقت السلطات اليونانية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، سياسة الاحتواء التي تهدف إلى ردع المهاجرين عن العبور إلى اليونان من تركيا. وتتطلب هذه السياسة من المهاجرين البقاء في الجزر، دون أمل في الوصول إلى البر الرئيسي اليوناني، حتى تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم».

وذكر أنه مع تراكم عشرات الآلاف من المتقدمين، وصل نظام اللجوء إلى طريق مسدود، حيث إن حوالي 40 ألف مهاجر محاصرون فعلًا في الجزر. وبحسب الكاتب، أغضبت سياسة الاحتواء السكان المحليين، الذين يشكون من أن المهاجرين مسؤولون عن تصاعد الجريمة.

ومضى يقول :«في أكتوبر 2019، أعلنت الحكومة اليونانية عن خطة لنقل 20 ألف مهاجر من الجزر إلى البر الرئيسي. ومع ذلك، أدت الزيادة اللاحقة في عدد الوافدين الجدد من تركيا إلى ترك مخيمات المهاجرين في الجزر مكتظة كما كانت دائمًا»، وفقًا للكاتب.

» إرضاء السكان

وأردف: رغم أن السلطات اليونانية تقول إنها تبذل قصارى جهدها لإرضاء السكان المحليين والمهاجرين وجماعات حقوق الإنسان، إلا أن حاكم إقليم شمال إيجة كوستاس موتزوريس، الذي يعارض خطة الحكومة لبناء مخيمات دائمة للمهاجرين في الجزر، قال إن الوضع في ليسبوس برميل بارود جاهز للانفجار.

وأردف الكاتب يقول: «اتخذت حكومة يمين الوسط في اليونان، بقيادة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي تولى منصبه بعد الانتخابات البرلمانية في يوليو 2019، نهجًا أكثر تشددًا تجاه الهجرة من الحكومة اليسارية السابقة بقيادة أليكسيس تسيبراس».

ورغم هذا النهج، كما يقول الكاتب، فإن القتال الأخير في مدينة إدلب السورية هجر ما يقرب من مليون شخص سعوا إلى ملاذ بالقرب من الحدود التركية، ويهدد بمزيد من تدفق المهاجرين إلى اليونان، خاصة مع التهديد التركي بإعادة فتح بوابات الهجرة الجماعية إلى أوروبا.

ونقل عن مسؤولين يونانيين قولهم إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحكم شخصيًا بتدفقات الهجرة إلى اليونان ويحوّلها ويوقفها للحصول على المزيد من الأموال والتنازلات السياسية الأخرى من الاتحاد الأوروبي.