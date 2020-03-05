شكرا لقرائتكم خبر عن قوة دولية لحماية الممرات المائية بالخليج والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع أمس الأربعاء بالقاهرة، بحث موضوع إنشاء قوة دولية لحماية الممرات المائية في الخليج العربي.

وأكدت المملكة في الاجتماع، دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، والجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية، وكذلك دعم أمن واستقرار اليمن، مشددة على اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وأنها لا تقبل بأي مساس يهدد أمن واستقرار المنطقة.

» قضية فلسطين

وقال وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد قطان، رئيس وفد المملكة: إنه على الرغم مما يعيشه وطننا العربي من أوضاع أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية والخطورة والتعقيد أثرت تداعياتها على دول عربية شقيقة، وزادها تعقيدًا التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية لهذه الدول، إلا أننا ما زلنا متمسكين بمواقفنا الثابتة تجاه قضايانا المركزية.

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وأضاف قطان: تؤكد المملكة مجددًا على دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل لها، ودعم خيارات الشعب الفلسطيني وما يحقق آماله بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقرر وزراء الخارجية العرب دعم مصر في أزمتها الراهنة مع إثيوبيا؛ بسبب تعنت الأخيرة في مفاوضات سد النهضة.

وأكدوا رفضهم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل، أو الإضرار بمصالحهما.