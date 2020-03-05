شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ارتفاع إصابات «كورونا» إلى 17 والان نبدء بالتفاصيل
وقالت في بيان إن الإصابات الجديدة مؤكدة ولأشخاص من نفس العائلة, موضحة أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 17 حالة بعدما كان 12 حالة أمس.
وأضافت الوزارة في بيانها أن التحقيق الوبائي مازال مستمراً لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا باتصال مع المصابين.
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