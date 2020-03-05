عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب وماكرون يعلنان التعاون لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 5 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب اتفقا على وضع رؤية، في إطار مجموعة الدول السبع، للتنسيق الصحي والعلمي والاقتصادي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



ووصفت الرئاسة الفرنسية في تغريدة نشرتها على موقع تويتر المحادثات الهاتفية بين الرئيسين بالـ"ممتازة"، وأنها تهدف للتحرك بشكل أفضل في مواجهة كوفيد-19، وتابعت "إننا مستعدان لتنسيق تصدينا على الصعد العلمية والصحية والاقتصادية في ظل الرئاسة الأمريكية لمجموعة السبع".

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وأوضح الإليزيه أنّ ماكرون وترامب اتفقا على الحاجة إلى تحقيق "استجابة أكثر فعالية" لمواجهة انتشار الفيروس.

وترأس الولايات المتحدة مجموعة السبع هذا العام، وسيستضيف الرئيس الأمريكي قادتها في قمة من المرتقب أن تعقد بين 10 و12 يونيو/حزيران في كامب ديفيد.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الألمانية أن العالم بات يواجه "وباء عالميا" مع تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أنها تنظر إلى الوضع "بجدية كبرى" مع تزايد عدد الإصابات بشكل متواصل.

وقال وزير الصحة ينس سبان، متحدثا أمام مجلس النواب في برلين، إن "وباء كورونا في الصين تحول إلى وباء عالمي".