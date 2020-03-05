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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
قالت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء أنها اتهمت موظفة لغوية في وزارة الدفاع بتسريبها لمعلومات سرية لشخصية أجنبية مرتبطة بحزب الله اللبناني الإسلامي، وكشفها لأسماء مصادر أمريكية مهمة. وتم القبض على مريم طه طومسون، ذات الـ61 عاماً في روتشستر على أيدي عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي في قاعدة عسكرية في أربيل، العراق، بتاريخ 27/فبراير.
و قال جون ديمرز، مساعد مُدعي عام وزارة العدل لشؤون الأمن القومي في بيان له "أثناء التواجد في منقطة خاضعة للحرب، اتُهمت المُدعى عليها بتسريب معلومات قومية دفاعية حساسة متضمنة أسماءً لشخصيات تعاونت مع الولايات المتحدة الأمريكية، لشخصية لبنانية مقيمة في الخارج".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: *إتهام موظفة لغويّة في وزارة الدفاع الأمريكية بتسريب معلومات سرية* لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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