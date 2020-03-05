أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة "هالة زايد"، أن نتائج التحاليل التي أجريت لـ1904 حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) بمصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى يوم الأربعاء
وذكرت هالة زايد، في بيان، أن جميع الحالات جاءت سلبية، ماعدا حالتي الشخصين الأجنبيين والذي تم الإعلان عنهما مسبقًا.
وقالت "زايد" خلال تصريح صحفي أمس الأربعاء إنه لم تثبت إيجابية أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن سوى لحالتين؛ الأولى لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس وتلقى الرعاية الطبية وتم إجراء تحليل "pcr" له تحت إشراف وزارة الصحة
والسكان ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجروجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.
والحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، وحالته مستقرة وفي تحسن مستمر، مؤكدة استمرار تطبيق إجراءات الحجر الصحي على جميع العاملين بمقر عمله
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة: نتائج سلبية لـ1902 حالة مشتبه في إصابتها بـ«كورونا» في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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