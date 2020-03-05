سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في المنطقة الوسطى

أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء عن "تصدي الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري لعدوان في المنطقة الوسطى". وكان مراسل "النشرة" في البقاع أفاد عن "سماع اصوات انفجارات بالبقاع الشمالي نتيجة قصف جوي تتعرض له ضواحي حمص".

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