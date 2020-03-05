اعتقال صحفي بتركيا كشف عودة جثمان ضابط مخابرات تركي من ليبيا

أفادت وسائل إعلام تركية، أن قوات الأمن اعتقلت مدير الأخبار بموقع "أودا تي في" (Odatv) باريش ترك أوغلو، بسبب تقرير عن تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركية قتل في ليبيا.
فقد عرضت محطة "أودا تي في" تقريرا عن تشييع جنازة الضابط في مقاطعة مانيسا الغربية، قائلة إن التشييع جرى بصمت ودون مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.
وأصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحق ترك أوغلو، لفضحه هوية مسؤول في وكالة الاستخبارات.
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