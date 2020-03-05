طيران "العال" الإسرائيلية تحجر على 150 موظفا خالطوا مصابا بكورونا

ذكرت مصادر إعلامية، أن أكثر من 150 موظفا في شركة طيران "العال" الإسرائيلية، جرى وضعهم قيد الحجر الصحي المنزلي، عملا بالتعليمات ​الجديدة​ ل​وزارة الصحة​ الإسرائيلية.

وأشارت المصادر إلى أن "غالبية الذين تم عزلهم هم من الطيارين والمضيفات العاملات على متن الرحلات الجوية للشركة"، وقد جاء القرار "عقب إعلان وزارة الصحة اليونانية الكشف عن مواطن مصاب ب​فيروس كورونا​، كان سافر إلى مصر وإسرائيل" على رحلة لـ"العال".

وشرعت الشركة الإسرائيلية على خلفية تراجع إيراداتها إثر انحسار حركة طائراتها بسبب كورونا، في إجراءات تسريح عدد كبير من عمالها وموظفيها، بما يشمل 200 شخص للمرحلة الأولى.