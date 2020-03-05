منظمة الصحة العالمية: عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الصين يتخطى 12 ألفا

أكدت ​منظمة الصحة العالمية​ ان "عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ خارج الأراضي الصينية قد تخطى الـ 12 ألفا"، موضحةً أنه "تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2103 إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 12668 في 76 دولة، وعدد الوفيات أرتفع إلى 214 (خلال الـ 48 ساعة الماضية)".

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