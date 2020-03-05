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إنهاء مسودة وثيقة لمكافحة التحرش والتمييز في العراق

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أنهت مجموعة من ​منظمات المجتمع المدني​ ومنظمات إعلامية عراقية، إعداد مسودة "وثيقة مبادئ مكافحة والتمييز على أساس النوع الاجتماعي" في ​العراق​، وتضمنت الوثيقة شرحا لأنواع التحرش وعملية التوعية والتثقيف بالتحرش وآليات الإبلاغ عن القضايا والمتابعة لها من قبل لجان خاصة يتم تشكيلها داخل المؤسسات.

ولفت رئيس منظمة "نايا" ياسر إسماعيل، إلى أن "الوثيقة تعد الأولى من نوعها في العراق، إذ ساهم في وضعها مركز مترو ومنظمة نيريج للصحافة الاستقصائية وجمعية الأمل العراقية والنقابة الوطنية للصحفيين في العراق ومنظمة برج بابل للتطوير الإعلامي وبيت الإعلام العراقي ومركز "نايا" للتدريب الإعلامي، فضلا عن موقع المنصة وموقع عراقيات".

واعتبر أن "الوثيقة تهدف إلى الحد من ​حالات​ ​التحرش الجنسي​ والتمييز من خلال نشر الوعي لدى العاملين، بشأن أنواع التحرش وتشجيع الضحايا على تقديم الشكاوى لضمان حقوق المستفيد ومحاسبة المتسبب بالانتهاك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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