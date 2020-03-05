ماكرون وترامب يعربان عن استعداد بلديهما للتعاون في صد كورونا

أعلنت ​الرئاسة الفرنسية​، أن الرئيسين الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ والأميركي ​دونالد ترامب​، اتفقا على وضع رؤية للتنسيق الصحي والعلمي والاقتصادي بين بلديهما لمكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد. ولفتت الرئاسة الفرنسية في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين، إلى أنه "جرت محادثة ممتازة مع دونالد ترامب للتحرك بشكل أفضل في مواجهة فيروس كورونا"، مؤكدةً أن "الجانبان مستعدان لتنسيق تصدينا للفيروس على المسارات العلمية والصحية والاقتصادية في ظل الرئاسة الأمريكية ل​مجموعة السبع​". وذكر الإليزيه أن ماكرون وترامب اتفقا على ضرورة ​تحقيق​ "استجابة أكثر فعالية" لمواجهة انتشار الفيروس.

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