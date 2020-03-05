شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالبحيرة ينتقد اختيار قيادات وزارة الأوقاف بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الصافي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، بشأن معايير اختيار القيادات بمحافظة البحيرة على وجه التحديد، لافتًا إلى خلو منصب إدارة حوش عيسى أول، ولم يتم الإعلان عن خلو المكان، وتم تكليف بعض الأشخاص دون مراعاة الكفاءات، وذلك على حد قوله.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر تسبب في غضب الأهالي بسبب عدم النظر للكفاءات في المنطقة، مطالبين بالوقوف على الآلية التي يتم بناء عليها اختيار القيادات بالمحافظة، وهل هناك معايير ثابتة يتم بناء عليها اختيار العاملين، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك اشتراطات واضحة ومنصوص عليها في كل القطاعات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، يتم تصدير أصحاب الكفاءات العالية، دون النظر إلى اعتبارات أخرى أيًا كانت.

وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، إلى أن وزارة الأوقاف من الوزارات التي لها مجهود كبير على أرض الواقع خلال السنوات السابقة، وعليها دور كبير خلال الأيام المقبلة، يتمثل في نشر الوعي والثقافة والتصدي للأفكار المتطرفة والإرهابية، وتنوير الشباب ونشر الدين الوسطى السمح، وهذا الأمر يستوجب أن تكون هناك شفافية في اختيار الكفاءات والقيادات، على أن يتم تصعيد أصحاب الهمم والكفاءة.

ووفقًا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب " لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلاً في اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التي يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها، وتسري على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.