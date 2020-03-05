شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "دينية البرلمان": كورونا هيموت في شهر 7 ولن نؤجل موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، على بعض المطالبات الخاصة بتأجيل أداء فريضة الحج هذا العام بسبب فيروس كورونا، وذلك كإجراء وقائي واحترازي لمنع تسلل الفيروس داخل البلاد قائلاً: "لا داعي للتأجيل، وموسم الحج هذا العام سيكون في فصل الصيف، في شهر يوليو، في الحر الشديد، وفيروس كورونا هيموت من الحر في هذا الشهر، ولهذا لا داعي للتأجيل".

وأوضح وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن مثل هذه المطالبات قد تتسبب في بث الذعر لدى المواطنين، ولهذا لابد من عدم الحديث عن هذا الأمر مسبقًا، ومع قدوم فصل الصيف فيروس كورونا لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة ومن المتوقع أنه سيموت قريبًا، وبالتالي مثل هذه الدعوات قد تؤثر سلبًا على المجتمع.

وأضاف وكيل اللجنة، أن قرار تعليق السفر من قبل السعودية في القريب العاجل سيتم رفعه، وذلك بعد التأكد من القضاء على هذا الفيروس مع ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا، مؤكدًا:" أنا ضد دعوات تأجيل أداء فريضة الحج هذا العام بسبب كورونا اللي هيموت في الصيف".

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ويبذل قطاع إدارة الأزمات والكوارث، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار جهودًا كبيرة لمنع تسلل فيروس كورونا إلى البلاد، تتمثل في تنظيم دورات تدريب توعوية لمديري مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية والمدرسين، والأطقم الصحية على إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا.

كما قامت وزارة الطيران المدني برفع درجات الاستعدادات بجميع المطارات المصرية إلى أقصى درجة.

ومن بين الإجراءات التي تعمل وزارة الصحة على تطبيقها هو إجراء الفحص الطبي على الركاب القادمين إلى مصر من خلال مكاتب الحجر الصحي المتواجدة بالمطارات، واتخاذ أعلى المعايير الوقائية في التعامل مع الركاب، فضلاً عن تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية وإجراء الفحص الطبي على ركاب الطائرات وتطهير وتعقيم جميع الطائرات ومختلف وسائل النقل التي تعمل بالمطارات والتخلص الآمن من النفايات إلى جانب تخصيص غرفة عمليات مركزية لمتابعة ورصد حركة الركاب على مدار الـ24 ساعة بجميع المطارات.