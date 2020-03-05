شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم أردوغان.. اعتقال صحفي كشف عودة جثمان ضابط مخابرات تركي من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الأمن التركية مدير الأخبار بموقع (Odatv)باريش ترك أوغلو، بعد مداهمة منزله بزعم "مخالفة قانون المخابرات"، وكان ترك أوغلو قد نشر خبرًا عن دفن أحد ضباط المخابرات التركية في بلدته وسط تعتيم بعد عودة جثمانه من ليبيا، ودفن العسكري التركي الذي لقي حتفه في ليبيا دون عقد مراسم تشييع رسمية له، في واقعة متكررة.

وقالت صحيفة الزمان التركية أنه أصدر قرار اعتقال باريش ترك أوغلو مستشار النائب العام في إسطنبول، حسن يلماز.

عضو منظمة صحفيون بلا حدود في تركيا إرول أونديروغلو، قال عبر تويتر، معلقا: "يبدو أن تركيا تعرفت على هوية ضابط المخابرات الذي فقد حياته في ليبيا من مسئول في حزب سياسي، وليس من أخبار أودا تي في. نريد إطلاق سراح مدير الأخبار باريش ترك أوغلو لأنه لا يمكن اتهامه بالكشف عن هوية الضابط المقتول”.

وجاء اعتراف الرئيس التركي رجب أردوغان، الشهر الماضي بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا، ليؤكد تقارير صحفية تحدثت عن وفاة عسكريين أتراك ودفنهم سرا.

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جدير بالذكر أن ترك أوغلو سبق وأن اعتقل في عام 2011 في إطار قضية موقع Odatv، حيث قضت المحكمة حينها بحبسه ليمكث 19 شهرا داخل السجن.

وفي واقعة أخرى، كان الصحفي في جريدة “يني تشاغ” التركية مراد أغير حمل الرئيس رجب أردوغان، المسئولية كاملة عن أي هجوم قد يهدد حياته هو أو عائلته، بعد كشفه عن تعرضه لمحاولة اختراق لحساباته على مواقع التواصل الإلكتروني وبريده الإلكتروني.