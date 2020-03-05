شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لـ"ماعت" يكشف تفاصيل دعم أردوغان للتنظيمات الإرهابية بشمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن مخططات اردوغان الإرهابية لاحتلال شمال سوريا،من خلال الاعتماد على التنظيمات الإرهابية هناك، وتوفير كل وسائل الدعم والملاذات الآمنة لهم، لتوسعة مشروعه فى سوريا والمنطقة

ورصد التقرير، ما يقوم به أردوغان من دعم للتنظيمات الإرهابية فى شمال سوريا، وعلى رأسهم جبهة النصرة، الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابية، وذكر التقرير دليل لدعم أردوغان لهذه التنظيمات المسلحة، من خلال ما قاله مفتى القاعدة فى سوريا عبد الله المحسينى يخاطب الشعب التركى والقيادة التركية، مناشدًا القوات التركية دعم إدلب، ويأتى إطار الترويج الإعلامى للعملية العسكرية التى أطلقتها تركيا شمال غربى سوريا، ودعم الجنود الأتراك.

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وذكرت منصات تركية معارضة، عن مصادر من الجيش التركى المحتل فى شمال سوريا، أن عدد القتلى فى صفوف الجنود الأتراك المنتشرين بالمناطق التى تعرضت للقصف فى إدلب، بلغ 200 قتيل، وأن عدد المصابين بجروح خطيرة يتراوح من 70 إلى 80 جنديًا، بينما أعلنت السلطات الرسمية أن عدد القتلى لم يتجاوز 33 قتيلًا.

وشن أحمد داوود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركى المعارض، ورئيس الوزراء التركى الأسبق، هجوما حادا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بسبب خسائره المتعددة فى إدلب

وأضاف أوغلو فى فيديو بثته منصات تركية:" الآن واعتبارًا من تلك اللحظة مطلبنا الأول، إلى رئيس الجمهورية وجميع الوزراء ومؤسسات الدولة، عليهم مشاركتنا بتفاصيل الحادث بشكل شفاف، ولا بد أن نكون مستعدين بشكل هادئ وسهل لكل أشكال التواصل، وكل أشكال الفكر، حول هذه الواقعة التى تعد الأكثر ألمًا فى تاريخ الجمهورية التركية، وما ستقوم به الحكومة بعد الآن".