سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف القنيطرة الجنوبي الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ): أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) ليل الأربعاء/الخميس بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ"عدوان إسرائيلي بالصواريخ" على ريف القنيطرة الجنوبي الغربي. ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل بشأن وقوع أضرار أو خسائر جراء القصف.

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