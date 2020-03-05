اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"داعش الصعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بالانضمام لداعش في القضية المعروفة بـ"داعش الصعيد".

من المقرر أن تنعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.