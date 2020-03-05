شكري يلتقي نظيره الإماراتي والسفراء الأفارقة المعتمدين لدى مصر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - مصر - (أ ش أ)
يعقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، مباحثات مع أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الذى يقوم بزيارة للقاهرة.
ومن المنتظر أن يتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات والقضايا والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
ومن ناحية أخرى، يعقد شكري، في اليوم نفسه اجتماعًا موسعًا مع السفراء الأفارقة المعتمدين لدى مصر.
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